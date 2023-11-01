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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد إطلاق مبادرة شباب من أجل مصر وحملة التبرع بالدم

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد اللقاء الشبابى واطلاق حملة للتبرع بالدم

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شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاربعاء ، اطلاق مبادرة شباب من أجل مصر، والتى ينظمها بيت العائلة المصرية بأسيوط بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالمحافظة ،تحت رعاية ودعم الوزير اللواء محافظ الاقليم، وبحضور الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالمحافظة والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بالمحافظة ومدير عام منطقة الوعظ والاعلام الدينى بأسيوط وهبة يسرى مدير وحدة منتدى الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة اسيوط الجديدة والقس باسم عدلى راعى الكنيسة الانجيلية الاولى بأسيوط ورئيس مجمع سنودس النيل الانجيلى بالمحافظة والقس عاموس بسطا نائب امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والشيخ صموئيل باقى صدقة نائب رئيس سنودس النيل الانجيلى وأحمد سويفى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وأعضاء هيئة بيت العائلة ورابطة شباب بيت العائلة واعضاء التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالمحافظة والعشرات من شباب الجامعات واعضاء مراكز شباب مصر .

بدأ اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم عرض لفيلم تسجيلى عن أنشطة رابطة شباب بيت العائلة المصرية بأسيوط ، ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط ،والتى وجه خلالها الشكر للوزير المحافظ على دعمه المستمر للمبادرات الشبابية والتنموية بالمحافظة وحضوره للفعاليات الشبابية، لافتا الى أهمية التشبيك بين كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والشباب لدعم مشروعات التنمية التى تشهدها البلاد فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لقيادات هيئة بيت العائلة المصرية بأسيوط ومسئولى الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية وقيادات التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى لدورهم الهام فى تمكين الشباب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتدريبهم وتثقيفهم لخلق جيل من الشباب واع وقادر على تحمل المسئولية ودعم مسيرة التنمية فضلا عن دور تلك المؤسسات والكيانات فى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب ، لافتا الى اهمية المبادرات التنموية التى اطلقتها الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء الانسان المصرى ونشر الوعى وتمكين الشباب فى كافة المجالات والنهوض بالريف المصرى فى ظل بناء الجمهورية الجديدة .

بينما أشاد الدكتور شحاتة غريب ، بجهود ودعم الوزير المحافظ للعمل الاهلى التنموى بالمحافظة فى ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بالشباب الذى هو وقود الامة وحصنها المنيع ودوره فى بناء الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته ايماناً بالمشاركة فى العمل العام ورسم ملامح الجمهورية الجديدة فى ظل التعددية الثقافية سياسياً وحثهم على المشاركة السياسية وحصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون ، لافتا الى دور التحالف الوطنى فى تنفيذ مبادرات وحملات تنموية وتوعوية فى مختلف القطاعات استكمالا لدور الدولة فى التنمية .

واستعرضت هبة يسرى ، بعض برامج الهيئة القبطية الانجيلية فى مجال التنمية ودعم الشباب فضلا عن دور الهيئة كعضو فى التحالف الوطنى وجهودها فى بناء وتنمية الانسان ونشر مفهوم المشاركة الايجابية لبناء الوطن واستكمل جهود التنمية والحفاظ عليها، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 فى كافة المجالات .

وأشار القس باسم عدلى ، الى اهمية مشاركة الشباب فى التنمية، لافتا الى ان صلاح المواطن فى انتمائه لوطنه وتحمله المسئولية والبعد عن السلبية بالاضافة الى الوعى ودوره فى تكوين فكر الشباب وتوجهاته، مطالبا رجال الدين وجميع الكيانات والمؤسسات بالمشاركة فى توعية الشباب وتنمية وعيهم بالقضايا المجتمعية وتعميق قيم الولاء والانتماء .

وشارك الحضور فى لقاء شبابى وجلسة حوارية مع الشباب اجاب خلالها الوزير المحافظ والقيادات الحضور عن اسئلة الشباب الخاصة بالتمكين الاقتصادى للشباب وتكثيف برامج التوعية السياسية والتنمية السياحية بالمحافظة فى ظل اعمال تطوير واحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة ، كما تفقد المحافظ ومرافقوه - على هامش الفعاليات - حملة للتبرع بالدم والتى نظمها التحالف الوطنى بالتعاون مع بيت العائلة والهيئة القبطية الانجيلية فضلا عن اطلاق مبادرة التحالف " علشان مصر " للتوعية وتمكين الشباب فى كافة المجالات .

وفى نهاية اللقاء تم اهداء المحافظ الدرع التذكارية وتكريم بعض القيادات الحضور لمشاركتهم الايجابية فى فعاليات التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى .

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