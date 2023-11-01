الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع الهجوم البري على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء، أن هناك حوالي 3000 مقاتل تسللوا من غزة لإسرائيل في 7 أكتوبر.

ولفت إلى أن قواته ستهاجم المقاومة الفلسطينية من الجو والبحر مع توسيع عملياتها البرية على غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه قـ تل منه 16 جنديا منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة.

وأعلن راديو صوت فلسطين عن حدوث مجـ زرة جديدة في جباليا بعد مجـ زرة ضخمة أمس.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المكان.