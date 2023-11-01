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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات الصوب الزراعية بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، مشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وطرح إنتاج الصوب بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية.

تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع» بمركز الخارجة في الوادي الجديد

حيث تفقد مزارع واحة الحرير الطبيعي التي تضم ١٢٠ صوبة زراعية لإنتاج الخضروات بأنواعها والتوت، كما تضم ١٧ ألف فسيلة نخيل مختلف الأصناف، مشيدًا بحجم الإنتاج وجودة المنتجات التي يتم تسويقها بالسوق المحلي. كما تابع مشروع زراعة ٢٠ صوبة أخرى التابعة لإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي، موجهًا الوحدة المحلية لمركز الخارجة بطرح منتجات المشروع من الخضروات بمنافذ البيع الثابتة والمتنقل.

 

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