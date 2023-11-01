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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقر القاعدة الأمريكية.. انفجار ضخم بحقل كونيكو السوري

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجار ضخم إثر استهداف أحد خطوط الغاز المرتبطة بحقل كونيكو الموجودة بداخله قاعدة للاحتلال الامريكي في ريف دير الزور شرقي.


وكان المرصد السوري أفاد امس  الثلاثاء بدوي انفجارات كبيرة في حقل العمر النفطي أكبر قواعد التحالف الدولي في سوريا والتي تسيطر عليها القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سورية أن انفجارا كبيرا وقع داخل قاعدة حقل العمر، التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، شرقي مدينة دير الزور السورية.

وكانت قناة الميادين ذكرت في وقت سابق أن انفجارا قويا سمع داخل قاعدة حقل كونيكو للغاز الأمريكية بريف دير الزور الشمالي، حيث يرجح أن الانفجارات ناتجة عن استهداف القاعدة بعدة صواريخ من دون معلومات عن الخسائر.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "الشدادي" المحتلة  في الحسكة السورية، برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها بشكل مباشر، بحسب ما ذكرت قناة الميادين 
 

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