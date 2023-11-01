بـ جنازة مهيبة..أهالي أبو المطامير يشيعون جثمان أحد ضحايا حادث الطريق الصحراوي

شارك المئات من أهالي قرية زاوية صقر، التابعة لمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، في تشييع جنازة المهندس محمد صقر، أحد أبناء القرية من ضحايا حادث الطريق الصحراوى.

جنازة ضحايا حادث الطريق الصحراوي

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، فور وصول جثمان المهندس محمد صقر، عقِب ظهور نتيجة تحاليل الـ DNA، للجثامين المتفحمة، وحرص المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة على المشاركة بالجنازة المهيبة.

وسلمت الأجهزة المعنية عصر اليوم الأربعاء، من مشرحة مستشفى وادي النطرون التخصصي، جثامين 18 شخصا من ضحايا حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لذويهم بعد الانتهاء من تصاريح الدفن، وذلك بعد وفاتهم منذ 5 أيام جراء الحادث المأساوي، وذلك عقِب الانتهاء من تحاليل البصمة الوراثية للجثامين المتفحمة.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

يذكر أن طريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، شهد يوم السبت الماضي 28 أكتوبر 2023، حادثا مأساويا أليما أسفر عنه تفحم 3 حافلات نقل جماعي أتوبيسات و10 سيارات ملاكي، نتيجة تصادم عدد كبير من السيارات أعلى الطريق، ونتج الحادث عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.