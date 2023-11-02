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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من مدرب منتخب مصر السابق على أداء نجم الأهلي أمام صن دوانز

صدى البلد

أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم مستوى جيد أمام صن داونز خصوصا في الشوط الأول، وكل اللاعبين بذلوا مجهود كبير على مدار اللقاء، مشيرا إلى أن غياب التوفيق الذي لازم اللاعبين، وكذلك إضاعة ركلة الجزاء في بداية اللقاء عن طريق علي معلول.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "موديست غير جاهز فنيا، وتم (حرقه) يومًا بعد الآخر، وكولر لم يكن مضطرًا للدفع به، كان يجب استمرار كهربا الذي يمتلك الحيوية في الملعب، وبيرسي تاو كان جيدًا في اللقاء، والفريق اليوم كان أفضل من المواجهات السابقة، ولو استمر نفس الأداء في المواجهات المقبلة سيعود الأهلي أفضل".

وأضاف: "الأهلي دائمًا يبحث عن الفوز بكل البطولات، ولكن لا يوجد في كرة القدم شئ اسمه فريق واحد يحصد كل الألقاب، والفريق في الموسم الماضي كان بدون مهاجم وفاز بخمسة ألقاب، وتم التعاقد مع رأس حربة ولم يوفق في الفريق، وهو ليس على مستوى النادي الأهلي حاليا".

وزاد: "ليس معنى خسارة البطولات، هو انتقاد الإدارة بسبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصبه، وسبق وحصلت مشكلة بين كولر وأحمد عبدالقادر في وجوده، لا يجب التطرق لمثل هذه الملفات في الوقت الحالي".

وأكد: "الأهلي سيطر على المباراة، وفريق صنداونز لم ينزعج واستمر بنفس أسلوبه، وتم إهدار عدة فرص في الشوط الأول، رغم انخفاض الفاعلية الهجومية خلال الشوط الثاني".

وزاد: "كهربا كان يجب أن يكمل المباراة وكذلك ديانج وحسين الشحات، والأخير كان يدخل لعمق الملعب مع الدفع بـ رضا سليم".

وأشار إلى أن صلاح محسن وموديست وعبدالقادر لم يستطعوا صناعة الفارق في هذه المباراة، وتغييرات كولر لم تأتي في أوقاتها خلال الشوط الثاني، مشددًا على أن الفائدة الوحيدة من بطولة الدوري الإفريقي هي الجانب المالي وعودة أكرم توفيق.

وأتم: "يجب دراسة الأمور جيدًا في النادي الأهلي ومعرفة أسباب الخروج من الدوري الإفريقي، ومتأكد أنه سيتم دراسة ذلك من جانب مسئولي النادي".

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