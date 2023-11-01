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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل انهى حياة شاب وأصاب آخر بمشاجرة بأطفيح

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بقتل شخص والشروع فى قتل آخر إثر نشوب مشاجرة بينهما، بدائرة مركز أطفيح.

 

تعود أحداث الواقعة فى القضية رقم 2411لعام 2022، بدائرة مركز اطفيح عندما وجهت النيابة العامة للمتهم م.ح.38 عامًا، تهمة قتل المجنى عليه على.م، بغير سبق إصرار أو ترصد إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات بينهما، والتى أودت بحياته، مع شروعه فى قتل ح.م، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن قام بإطلاق طلقات من الأعيرة النارية تجاهه، مع استعراضه القوة والتلويح بالعنف والتهديد، قبل البعض والمارة بالطريق بقصد ترويعهم وتخويفهم، معرضًا حياتهم للخطر، مع إحرازه سلاحًا ناريًا وذخائر بدون ترخيص، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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