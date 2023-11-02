الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مخيم الشاطئ

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مخيم الشاطئ.

وأوضحت القناة أن هناك شهداء وجرحى في استهداف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وأشارت إلى أن هناك شهداء إثر قصف الاحتلال أحياء الزيتون والشجاعية وتل الهوى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي وخروج أجزاء واسعة من المستشفى عن الخدمة.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض معركة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

فيما ذكرت مصادر ميدانية لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن شهداء وإصابات خطيرة في مج.زرة بحق المدنيين بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية 4 رشقات صاروخية مكثفة على الأقل تجاه "تل أبيب".

وقصفت كتائب القسام برشقات صاروخية متتالية من غزة تل أبيب وهرتسليا وكفار سابا ورعنانا.