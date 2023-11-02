عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مخيم الشاطئ

غزة
غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مخيم الشاطئ.

وأوضحت القناة أن هناك شهداء وجرحى في استهداف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وأشارت إلى أن هناك شهداء إثر قصف الاحتلال أحياء الزيتون والشجاعية وتل الهوى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي وخروج أجزاء واسعة من المستشفى عن الخدمة.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض معركة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

فيما ذكرت مصادر ميدانية لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن شهداء وإصابات خطيرة في مج.زرة بحق المدنيين بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية 4 رشقات صاروخية مكثفة على الأقل تجاه "تل أبيب".

وقصفت كتائب القسام برشقات صاروخية متتالية من غزة تل أبيب وهرتسليا وكفار سابا ورعنانا.

 

غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو .. عبد الملك يكشف التفاصيل

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

الله يقرفك ... إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز : لاعب مؤذي

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

ترشيحاتنا

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

حركة فتح تشكر الإمارات لاستقبالها ألف طفل من جرحى العدوان على غزة

استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة

وزير الصحة التركي يعلن خروج مستشفى الصداقة للسرطان عن الخدمة في غزة

هشام آمنة: إزالة 965 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

أنجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ