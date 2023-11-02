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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رضا حجازي: عملية تطوير التعليم تعتبر أمرا حتميا

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية التعليم، أن هناك 25 مليون طالب بالمدارس، وهناك 60 ألف مدرسة، وأن عملية التطوير تعتبر أمرا حتميا، ولذلك التعاون مع القطاع الخاص أمر مطلوب لـ تحقيق التنافسية، ويكون هناك تشجيع لـ المستثمرين على الاستثمار في التعليم.

وأوضح وزير التربية التعليم، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أن هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية، وأن مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمة سينتج عنها تعليم مميز لـ الطبقة المتوسطة.

وقال إن الدولة حريصة على تقديم الكثير من الفرص التعليمية، وأن يكون هناك جذب لـ المستثمرين، وإن الوزارة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية بشأن الاستثمار بالتعليم، وهي: احترام سياسية ملكية الدولة، وضرورة استغلال غير المستغل منها، على الوجه الذي يحقق عائدا ماديا، وتعظيم موارد الدولة، واحترام الحياد التنفسي، لجذب الاستثمار، وأن يكون هناك شفافية بين طرفي الاستثمار.

وأضاف وزير التربية التعليم، أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لـ افتتاح المدارس، وتقدم جميع الخدمات لـ المستثمرين.
 

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