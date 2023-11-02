مدبولي: مجمع مدارس القرية الكونية يضاهي المستوى التعليمي العالمي

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى القائمين على صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، منوها بأنه سيتم تقديم مستوى تعليمي من خلال المدارس الكونية يضاهي المستوى العالمي.

وقال مدبولي، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، إنه عندما كان وزيرا لـ الإسكان كانت هذه المنطقة مستغلة، ولكن الآن هناك تطوير، وهناك سياسة لترجمة خطة الدولة بالمشاركة بين القطاع الخاص، وصندوق مصر السيادي.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشهد الموجود في مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، موضحًا أن هذا يعني تحقيق حلم لـ الدولة، لأن هذه المنطقة كانت مهمة.

وتابع نموذج مجمع مدارس القرية الكونية لا يقل عن نموذج الطالب الذي تدفع أسرته أربعة أو خمسة أضعاف التكلفة للحصول على نفس مستوى جودة التعليم، وأطمع اليوم على الأقل بعمل 300 مدرسة بهذا الشكل”.

وتابع: سنستهدف كدولة فورا إتاحة أراضٍ في أفضل الأماكن على مستوى المحافظات لعمل مثل تلك المدارس” و“أشكر كل القائمين على هذا الحلم، ونتطلع لافتتاحه فى كل محافظات مصر”.