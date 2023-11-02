مدبولي يشكر صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سعيد بالمشهد الموجود في مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، موضحًا أن هذا يعني تحقيق حلم لـ الدولة، لأن هذه المنطقة كانت مهمة.

وقال مدبولي، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، إنه عندما كان وزيرا لـ الإسكان كانت هذه المنطقة مستغلة، ولكن الآن هناك تطوير، وهناك سياسة لترجمة خطة الدولة بالمشاركة بين القطاع الخاص، وصندوق مصر السيادي.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للقائمين على صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وأنه سيتم تقديم مستوى تعليمي من خلال المدارس الكونية يضاهي المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المشهد مبدع، وأن هذا سينتج عنه الاستفادة مما حدث، وسيكون هناك استغلال لـ أي أصول غير مستغلة.