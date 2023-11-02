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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرماش بياضه.. شوبير يفتح النار على صفقة الأهلي الفاشلة

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

اعتبر الإعلامي أحمد شوبير تعاقد النادي الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست صفقة غير ناجحة.
وودع الأهلي بطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز، أمس الأربعاء، عقب التعادل السلبي، ليتأهل الفريق الجنوب إفريقي مستفيدا من تفوقه في لقاء الذهاب بهدف نظيف.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هناك علامة استفهام، رغم ثقة كولر في البدلاء إلا أنهم لا ينصفوه، مش كلهم طبعا، لا يمكن أتحدث عن أفشة ولا حتى رضا سليم لأنه أصيب بعد نزوله، أنا أتحدث عن موديست وأحمد عبد القادر".
وتابع: "أحمد عبد القادر أتيحت له فرصة عديدة بعد نزوله بديلا، لكن لا يمكن مرواغة كل اللاعبين، لكنه لاعب كويس مفيش فصال عليه".
وتابع: "بالنسبة لموديست أرى أن تجربته محكوم عليها بعدم النجاح، واللاعب مش هيتأقلم مع الكرة المصرية ومش هيعرف يعيش معاها، هو صفقة غير ناجحة، وأحاول اختيار ألفاظي قدر الإمكان".
وأشار: "موديست لم يلمس الكرة أمام صن داونز بعد دخوله بديلا في الدقيقة 70 ونفس الأمر في مباراة الذهاب، ربما كان لاعبا فذا في الدوري الألماني لكنه لم يرمى بياضه مع الأهلي".
وختم: "الأهلي يحتاج إلى مهاجم، سواء من قطاع الناشئين أو يتعاقد مع لاعب، لأن ما نراه من موديست يوضح أنه من الصعب جدا أن يتأقلم مع الأهلي، هل ستصبر عليه كمشجع؟ هل يصبر عليه كولر!".

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