الصليب الأحمر: لا شيء يبرر استهداف المرافق الطبية والجرحى في فلسطين

شددت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت ، اليوم الخميس، على وجوب حماية المستشفيات ولا شيء يبرر استهداف المرافق الطبية والجرحى في فلسطين.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هناك نحو 20 ألف جريح في غزة ولا بد من إدخال مزيد من المساعدات لعلاجهم.



وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة تكفي 5 آلاف جريح بحد أقصى.



ولفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه ما تم إدخاله حتى الآن من مساعدات إلى غزة هو "نقطة من بحر الاحتياجات".



ولفتت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هناك نقص وشح شديد في المستلزمات الطبية والوقود في مستشفيات غزة.