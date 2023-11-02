عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر: لا شيء يبرر استهداف المرافق الطبية والجرحى في فلسطين

صدى البلد

شددت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت ، اليوم الخميس، على وجوب حماية المستشفيات ولا شيء يبرر استهداف المرافق الطبية والجرحى في فلسطين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هناك نحو 20 ألف جريح في غزة ولا بد من إدخال مزيد من المساعدات لعلاجهم.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة تكفي 5 آلاف جريح بحد أقصى.

ولفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه ما تم إدخاله حتى الآن من مساعدات إلى غزة هو "نقطة من بحر الاحتياجات".

ولفتت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هناك نقص وشح شديد في المستلزمات الطبية والوقود في مستشفيات غزة.

احتياجات اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاحتياجات اللجنة الدولية المساعدات الطبية للجنة الدولية للصليب الأحمر مستشفيات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

موضوعات متعلقة

بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور.. منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعم فلسطين

بقوة 6 ريختر.. زلزال مدمر يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

بسبب نفاد الوقود.. المستشفى الإندونيسي يعلن توقف المولد الرئيسي لديه

استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة

الخارجية: استعدادات لتسهيل إجلاء 7 آلاف مواطن يحملون جنسية أكثر من 60 دولة من قطاع غزة عبر معبر رفح

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل

قصف إسرائيلي جديد في الفالوجا بـ مخيم جباليا

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا على فشل الولايات المتحدة في اختبار صاروخ باليستي

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مونديال الأندية.. تفاصيل

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ