الصحة العالمية ترسل طائرة مساعدات طبية الى العريش

يستمر وصول الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، والمقدمة من عدة دول عربية وأجنبية لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حيث وصلت طائرتين محملتين بـ 72 طنًا من المساعدات الاغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة، وقام الهلال الأحمر المصري بسيناء بتفريغ محتوياتهما وتخزينهما في مدينة العريش.



وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، اليوم الخميس، إن الطائرة الأولى وصلت من دولة الكويت عبر الجسر الجوي ، وتحمل 27 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية و4 سيارات إسعاف، والثانية مقدمة من منظمة الصحة العالمية وتحمل 45 طنا من المستلزمات الطبية.

65 طائرة:

يذكر أنه وصلت إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء، عدد 65 طائرة تحمل أكثر من 1600 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 12 أكتوبر الماضي2023.