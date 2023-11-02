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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: اتصال السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

النائب أحمد سعد
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، بشأن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، تأكيد لاستمرار مصر في دعم القضية الفلسطينية وفق الحلول السلمية ووقف إطلاق النار وحل الدولتين.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي منذ بداية انطلاق الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يبذل قصارى جهده لوقف التصعيد بين الجانبين والتواصل مع جميع دول العالم لإنهاء أزمة القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد عضو مجلس النواب، على تأكيد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وتقديم جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والعلاجية لقطاع غزة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أعمال العنف والقتل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ما هي إلا جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية لانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن مصر القومي واستقرار المنطقة عامة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وأكد الرئيس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن تسوية القضية الفلسطينية تتطلب إعمال حل الدولتين، وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

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