نفد المخزون في 4 ساعات.. شاومي تكتسح الأسواق بسلسلة Xiaomi 14

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن هاتفي Xiaomi 14 و14 Pro الأسبوع الماضي في الصين، وكانت أول عملية بيع للهواتف الرائدة سريعة للغاية، كما هي العادة مع تلك الوحدات، اختفت جميععها على الفور تقريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أدعت شركة شاومي إن جميع وحدات تشكيلة Xiaomi 14، بيعت بالكامل في غصون 4 ساعات فقط.

مخزون هواتف Xiaomi 14 نفذ في 4 ساعات

وزعمت الشركة أن الطلبات كانت أكثر بـ 6 أضعاف في الدقائق الخمس الأولى من عمية البيع مقارنة بإطلاق سلسلة Xiaomi 13 في السوق خلال العام الماضي.

مخزون هواتف Xiaomi 14 نفذ في 4 ساعات

ومع ذلك، لم تكشف شركة شاومي عن العدد الدقيق للوحدات المباعة، أو المبلغ الذي كسبته خلال عملية البيع السريعة الأولى لهواتف Xiaomi 14، ومن المتوقع أن تظهر هذه الهواتف لأول مرة على المستوى الدولي في الأسابيع الأولى من شهر يناير 2024.

ويشار إلى أن هذه هي الهواتف الأولى التي تحتوي على مجموعة معالجات كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 3، كما يقومون بتشغيل نظام شاومي الجديد HyperOS، وهو نظام التشغيل الجديد للشركة والذي تم إعداده ليحل محل MIUI ويمتد عبر الأجهزة، بما في ذلك السيارات وأجهزة التلفزيون والأجهزة القابلة للارتداء.

مخزون هواتف Xiaomi 14 نفذ في 4 ساعات

ويبدأ سعر هاتف شاومي Xiaomi 14، في الصين من 550 دولار (أي ما يعادل 19.980 جنيه مصري)، ويأتي بشاشة OLED مقاس 6.36 بوصة وثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل وشحن سريع بقدرة 90 وات.

بينما يبلغ سعر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، حوالي 700 دولار (أي ما يعادل 21.610 جنيها مصريا)، وهو يأتي مع شاشة أكبر ودقة أعلى وشحن أسرع بقدرة 120 وات لبطارية بسعة أكبر قليلا.