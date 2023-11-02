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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط: نسعى لزيادة أوجه التعاون مع وزارة التضامن

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يستقبل مستشار وزيرة التضامن

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي؛ للتمكين الاقتصادي، وأستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة اليابانية، وذلك على هامش مشاركته فى مناقشة رسالة دكتوراة بقسم تنظيم المجتمع، بكلية الخدمة الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور أحمد محمد حسن البريري أستاذ تنظيم المجتمع بالكلية، ورئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وفي مستهل اللقاء؛ رحب الدكتور أحمد المنشاوي بالدكتور عاطف الشبراوي، معرباً عن تطلع الجامعة إلى زيادة أوجه التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ من خلال وحدة التضامن الاجتماعي في الجامعة، والتي تقوم بجهود فعالة؛ في رفع الوعي المجتمعي لدى الطلاب، وتقديم العون والمساعدة للطلاب غير القادرين، وأيضاً الطلاب ذوي الإعاقة، مشيداً بتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الجامعة؛ من خلال برامجها، ومبادراتها المجتمعية، التي تستهدف؛ تشجيع الطلاب على الاندماج في سوق العمل؛ ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة؛ تحقق لهم الاستقلال الاقتصادي، وهو الأمر الذي تضعه القيادة السياسية على رأس أولوياتها.

من جهته، أشاد الدكتور عاطف الشبراوي، بالدور المجتمعي  لجامعة أسيوط، ومشاركتها الفعالة في الكثير من المبادرات، والبرامج المجتمعية، التي تطرحها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دورها العلمي  والبحثي الرائد  بين الجامعات المصرية، وما تملكه من كوادر بشرية من أعضاء هيئة التدريس ، والباحثين المتميزين في مختلف المجالات.

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جدير بالذكر، أن رسالة الدكتوراة مقدمة من الباحثة إقبال محمد أحمد عبدالعال، بقسم خدمة المجتمع، بكلية الخدمة الاجتماعية وموضوعها: "تقييم المبادرات المجتمعية؛ لتنمية المجتمعات المحلية في محافظة أسيوط"، وتتشكل لجنة المناقشة، والحكم من الدكتور محمد رفعت قاسم أستاذ تنظيم المجتمع المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الخدمة الاجتماعية (مشرفاً ورئيساً)، والدكتورة مها كامل غانم أستاذ الصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط ونائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة سابقا(مناقشاً)، والدكتور أحمد محمد حسن البريري أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، ورئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق(مشرفاً)، والدكتور عاطف الشبراوي، أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة اليابانية، ومستشار وزير التضامن والبنك الدولي؛ للتمكين الاقتصادي (مناقشا).

استهدفت الدراسة؛ تقييم دور المبادرات المجتمعية في تنمية المجتمعات المحلية بمصر، وتوصلت نتائج الدراسة إلى مساهمة المبادرات المجتمعية في تحسين البنية التحتية بالمجتمع المحلي بمحافظة أسيوط، وكذلك تحسين الجانب الاجتماعي  والاقتصادي والبيئي والصحي والتعليمي والزراعي؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراة؛ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

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