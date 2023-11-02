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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط: الدولة لا تألو جهداً في تقديم الخدمات لذوي القدرات الخاصة

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي

قال رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، إن الدولة لا تألو جهداً في سبيل تقديم الخدمات وتحقيق التطلعات الخاصة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة وتلبية متطلباتهم وتمكينهم في شتى المجالات؛ ليصبحوا جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، وتضعهم في مقدمة اهتماماتها من خلال تضافر الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.


جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة، اليوم /الخميس/ انطلاق البرنامج التأهيلي الأول للطلاب ذوي القدرات الخاصة؛ للحصول على شهادة التحول الرقمي، والذي ينظمه مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.


وأكد الدكتور المنشاوي- وفقا لبيان - أن البرنامج التدريبي المؤهل للحصول على التحول الرقمي يأتي ضمن أنشطة المركز المتنوعة، والتي تعد امتدادًا لأنشطة الجامعة الهادفة؛ لخدمة أبنائها من الطلاب ذوي القدرات الخاصة، ومواكبة كل ما هو جديد، ومتطور؛ من أجل التوسع في الخدمات المقدمة، وعدم اقتصارها على الخدمات التعليمية فقط، والتي تعد استكمالًا للأهداف الاستراتيجية للمركز، وفي إطار رؤية الجامعة لدمج طلابها من ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي.


وأوضح أن البرنامج تم تنظيمه لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية؛ انطلاقاً من اهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمي، وحرص الجامعة على بناء وتنمية قدرات طلابها من ذوي القدرات الخاصة وبناء شخصياتهم؛ بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات، والقرارات التي من شأنها التيسير عليهم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهم، وإرساء مبادئ العدالة في تكافؤ الفرص، وضمان ممارستهم لكافة الحقوق، وتقديم المزايا لهم في شتى المجالات.

جامعة اسيوط القدرات الخاصة القطاع الخاص التحول الرقمي

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