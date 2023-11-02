حزب الله وإسرائيل يتبادلان الضربات في تصعيد حاد للعنف

تتزايد التقارير عن مزيد من التبادلات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وقالت الجماعة إنها شنت عدة ضربات على مواقع للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك أول هجوم باستخدام طائرات بدون طيار متفجرة، في حين شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان في تصعيد حاد للعنف.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رد على الإطلاقات من لبنان باتجاه إسرائيل بغارات جوية على أهداف لحزب الله، إلى جانب نيران الدبابات والمدفعية.

يتبادل حزب الله إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود اللبنانية منذ بدء الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في 7 أكتوبر، في أعنف تصعيد على الحدود منذ حرب عام 2006.

من المقرر أن يلقي زعيم حزب الله حسن نصر الله اليوم أول خطاب له منذ بدء الحرب.

وقالت الجماعة في بيان إن مقاتليها شنوا 19 غارة متزامنة على مواقع للجيش الإسرائيلي في إسرائيل باستخدام الصواريخ الموجهة والمدفعية وأسلحة أخرى.

وقال حزب الله إن طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات ضربتا موقع قيادة للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على الحدود.

وقال رئيس بلدية الخيام علي راشد إن القصف الإسرائيلي وقع على مشارف بلدة الخيام على بعد نحو ستة كيلومترات من الحدود مما أدى إلى إصابة مدني بجروح طفيفة. وقال عبر الهاتف لسكاي نيوز البريطانية "اشتعلت النيران في منزله والناس يخمدونها".

كثافة القصف كانت أعلى من الأيام السابقة، القصف والقصف المضاد كان أكثر من أي مستوى سابق وشمل المنطقة بأكملها.