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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يتهرب من الأسئلة حول الغارة الإسرائيلية على مخيم اللاجئين بغزة

صدى البلد

بعد سلسلة من التعليقات الصادرة عن إدارة بايدن في الساعات القليلة الماضية، كرر البيت الأبيض دعواته لهدنة إنسانية للهجمات على غزة.

 

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن 55 شاحنة أخرى محملة بالأغذية والأدوية والإمدادات الأخرى وصلت إلى غزة اليوم عبر معبر رفح، ليصل إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي وصلت إلى غزة إلى 220 لكنه أضاف أن جو بايدن يعلم أن ذلك "غير كاف" ويعمل على تأمين المزيد من المساعدات.

 

كما كرر التزام البيت الأبيض بتأمين هدنة إنسانية متعددة للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن وتوفير الإمدادات لشعب غزة، وأكد كيربي أن فترات التوقف لا تعني وقفاً كاملاً لإطلاق النار.

 

قال: عندما نتحدث عن هدنة إنسانية، فإن ما نتحدث عنه هو هدنة مؤقتة ومحلية في القتال لتحقيق أهداف محددة. 

 

وقال كيربي إن الأسئلة حول الغارة الجوية القاتلة على مخيم جباليا للاجئين، أو ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة، يجب أن تجيب عليها إسرائيل، وليس البيت الأبيض.

 

جدير بالذكر، أن بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لإسرائيل من عام 1946 إلى عام 2022 243.9 مليار دولار (200 مليار جنيه إسترليني)، مما يجعلها أكبر متلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

 

ومنحت الولايات المتحدة مساعدات خارجية لإسرائيل بقيمة 3.3 مليار دولار في عام 2022، ذهب 99.7% منها إلى الجيش الإسرائيلي.

بايدن البيت الأبيض هدنة إنسانية في قطاع غزة غزة

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