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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مذيعة خليجية بحفلة المنصورية .. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها

صدى البلد

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو بعنوان «مصيبة حفل المنصورية» لسيدة تتحدث فيه عن حفل لطلاب مدرسة دولية داخل فيلا بمنطقة المنصورية، حدث فيه إعتداء على الفتيات وتمزيق لملابسهم وإطلاق بعض الأعيرة النارية صوب مرتادي الحفل، إضافة الى مقتل شخصا أمام الفيلا وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يروج الشائعات والأكاذيب 

نص العقوبات 

وضعت المادة 188 من  قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وتبين أن السيدة التي نشرت الفيديو على منصة التواصل الإجتماعي تيك توك، مذيعة وشاعرة خليجية، وأنه لا صحة لما تم نشره خلال مقطع الفيديو، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة

فور ضبط السيدة الخليجية بدأت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في وقائع حفل المنصورية الشهير، حيث كشفت التحقيقات حول مقطع فيديو مصيبة حفل المنصورية، عدم صحة ما جاء في مقطع الفيديو

ووجهت النيابة العامة إتهامات نشر الأخبار الكاذبة وإثارة البلبلة إلى المذيعة الشهيرة،

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