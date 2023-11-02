هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدرس الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن هدنة مؤقتة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدرس الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن هدنة مؤقتة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن “حكومة نتنياهو قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات”.

ولفتت إلي أن “إسرائيل ستسمح بدخول الوقود لمستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن هناك حاجة لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن هدنة محتملة في قطاع غزة.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “نبحث السماح بهدنة في قطاع غزة للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية”.

كما أكد أن “55 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والأدوية وصلت إلى قطاع غزة أمس”.

وتابع: “نتواصل بشكل مكثف مع إسرائيل لتقليل الضحايا المدنيين في غزة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.