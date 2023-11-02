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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقلبات كبيرة.. دولة جديدة تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت نائبة محافظ بنك تايلاند لشؤون الاستقرار النقدي، أليسارا ماهاسانتانا، إن البنك المركزي التايلندي، يدعم استخدام العملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي في التجارة مع الشركاء الدوليين.

وقالت ماهاسانتانا، إن “استخدام العملات المحلية يجب أن يقلل من المخاطر التي تشكلها تقلبات الدولار الأمريكي، والتي وصلت مؤخرًا إلى 8-9٪”.

وشددت على أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير بديل للشركات التايلاندية لدفع ثمن السلع والخدمات.

واضافت: “خلال فترات التقلبات الكبيرة في الدولار، يمكن لمشغلي الأعمال اختيار استخدام هذه العملات المحلية للمدفوعات بدلاً من ذلك”.

وأوضحت أن “هذا يقلل من المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، مما يجعل المفاوضات التجارية أسهل”.

وفي أغسطس، وقعت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند اتفاقاً ثلاثياً لتشجيع استخدام العملات المحلية في المعاملات الثنائية.

وتهدف الصفقة إلى تعزيز التجارة من خلال تسويات بالعملة المحلية يسهل الوصول إليها وفعالة، وفقًا للبيان المشترك الصادر عن البنوك المركزية للدول الثلاث.

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وفي وقت سابق من هذا العام، ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كانت تخطط لمناقشة إسقاط الدولار الأمريكي واليورو والين والجنيه الإسترليني من المعاملات والانتقال إلى التسويات بالعملات المحلية.

ويُعزى التحول العالمي الأخير إلى العملات الوطنية جزئياً إلى سياسات العقوبات الثانوية التي تنتهجها واشنطن.

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