غير مقبول.. سيناتور أمريكي يوبخ إسرائيل بسبب معدل الضحايا المدنيين في غزة

حذر السناتور كريس ميرفي، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، من أن المعدل الحالي للوفيات بين المدنيين في قطاع غزة غير مقبول.

وقال ميرفي، في بيان: “أحث إسرائيل على إعادة النظر فورا في استراتيجيتها.. لقد حان الوقت لأصدقاء إسرائيل أن يدركوا أن النهج العملياتي الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الضرر المدني ولا يبدو من المرجح أن يحقق هدف إنهاء تهديد حماس بشكل دائم”.

وأضاف: “كما تعلمنا من حملات مكافحة الإرهاب الأمريكية، فإن الأعداد الكبيرة بشكل غير متناسب من الضحايا المدنيين تأتي بتكلفة أخلاقية، ولكنها أيضا تكلفة استراتيجية، حيث تتغذى الجماعات على المظالم الناجمة عن الأضرار المدنية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدرس الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن هدنة مؤقتة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن “حكومة نتنياهو قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات”، لافتة إلي أن “إسرائيل ستسمح بدخول الوقود لمستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة”.