العراق.. قصف القوات الأمريكية في أربيل بطائرتين مسيرتين

ذكرت قناة الميادين أن المقاومة الإسلامية في العراق قصفت القوات الأمريكية في أربيل عبر طائرتين مسيرتين.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت ضربها هدفاً حيوياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي على سواحل البحر الميت.

ووفق البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق؛ أكدت المقاومة العراقية استمرارها في دك معاقل العدو الإسرائيلي بحسب البيان الصادر عنها.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق أن ذلك جاء نُصرةً لأهلنا في غزّة وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.