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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعرضه لحادث أليم.. الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه

صدى البلد

أعلن نادي الوداد المغربي، مساء أمس الخميس، عن وفاة مدافعه أسامة فلوح، بعد تعرضه لحادث سير أليم الشهر الماضي.


وجاء بيان النادي المغربي كالآتي : "بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح".

وأضاف البيان: "وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم سعيد الناصيري، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والأطقم والإداريين، وجميع المستخدمين إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات نادي الوداد، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيل المولي عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

و كانت قد كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات حالة أسامة فلوح، نجم الوداد المغربي، بعد تعرضه لحادث أليم.


ووفقًا لصحيفة "هسبورت" المغربية فإن الوضع الصحي للاعب أسامة فلوح، نجم الوداد، مازال على حاله، إذ لم تُسجل أي تطورات في حالته بعد خضوعه للجراحة لوقف النزيف الداخلي.


وأضافت أن فلوح، لاعب الوداد مازال في غيبوبة، حيث يظل وضعه مستقرا إلا أنه لم يُسجل أي تحسن في حالته الصحية، بعد معاناته من مضاعفات النزيف الداخلي في الرأس وكسور في القفص الصدري والرقبة.

أسامة فلوح الوداد المغربي وفاه اسامه فلرح

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