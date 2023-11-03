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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعيدا عن ضغط الدم.. دراسة: زيادة الملح تعرضك لمرض غير متوقع

صدى البلد

أثارت دراسة جديدة الجدل لتؤكد أنه يمكن لإضافة الملح إلى الطعام بشكل منتظم أن تزيد من خطر الإصابة  بمرض السكري من النوع الثاني. 

ولفتت الدراسة إلى ضرورة عدم القيام بتناول أكثر من 6 جرامات من الملح يوميًا.

وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" The Independent البريطانية أن أولئك الذين لديهم أعلى استهلاك للملح أكثر غرضة  بنسبة 39% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني  وذلك مقارنة بأولئك الذين نادرا ما يستخدمون الملح.

أشار البروفيسور لو تشي القائم بالدراسة أن الحد من الملح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وفي المقابل يساعد استبعاد الملح من المائدة  في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أيضا.

 

مرض السكري امراض القلب الأوعية الدموية ارتفاع ضغط الدم

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