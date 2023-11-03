ألباتيشنو يدفع 30 ألف دولار شهريا لوالدة طفله نور الفلاح

يدفع نجوم هوليوود الشهير ألباتشينو 30 ألف دولار شهريا، لدعم طفله من نور الفلاح، وهو رقم من المتوقع أن يزيد قريبا.

توصل ألباتشينو 83 عاما، إلى اتفاق مع نور الفلاح بعدما استقبلا سويا ابنا اسمه رومان في يونيو الماضي، بشأن الحضانة المشتركة بينهما.

يتقاسم ألباتشينو الحضانة مع نور الفلاح، وتحصل هي على الحياة اليومية برفقة ابنها، ويكتفي هو بالزيارات ودفع الأموال.

وبموجب الاتفاق سيضع ألباتشينو 15 ألف دولار سنويا في صندوق تعليم ابنه، ويتحمل أي نفقات طبية يتطلبها ابنه.

تم الإعلان عن حمل نور الفلاح منذ فترة، وكانت بالفعل في الشهر الثامن، وتستعد لاستقبال طفلها، بعدما بدأتعلاقتهما في أبريل 2022.

كان في الحمل في البداية يشكل صدمة لنجم هوليوود الشهير، لأنه لم يكن يخطط لإنجاب طفل رابع، كما أن ه كان مقتنعا بعدم قدرته على الإنجاب في هذه السن المتأخرة بسبب مشكلات طبية كان ينبغى أن تمنع ذلك.

ولكن شاءت الأقدار أن ينجب أل باتشينو، وتتعلق روحه بطفله الصغير، بعدما أنجب من قبل ثلاثة أطفال من امرأتين، وعدنا سأله أحد المصورين عن حماسته بهذا الخبر قال:"إنه أمر خاص ومميز جدا..لقد كان دائما كذلك..لدي الكثير من الأطفال..لكن هذا أمر مميز حقا في هذا الوقت".

آل باتشينو لديه ابنه تبلغ من العمر 33 عاما، وتدعى جولي ماري كما سبق له أن أنجب التوأم أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأمريكية بيفرلي دانجيلو.