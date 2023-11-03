عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ألباتيشنو يدفع 30 ألف دولار شهريا لوالدة طفله نور الفلاح

ألباتشينو ونور الفلاح
ألباتشينو ونور الفلاح

يدفع نجوم هوليوود الشهير ألباتشينو 30 ألف دولار شهريا، لدعم طفله من نور الفلاح، وهو رقم من المتوقع أن يزيد قريبا.

توصل ألباتشينو 83 عاما، إلى اتفاق مع نور الفلاح بعدما استقبلا سويا ابنا اسمه رومان في يونيو الماضي، بشأن الحضانة المشتركة بينهما. 

يتقاسم ألباتشينو الحضانة مع نور الفلاح، وتحصل هي على الحياة اليومية برفقة ابنها، ويكتفي هو بالزيارات ودفع الأموال. 

وبموجب الاتفاق سيضع ألباتشينو 15 ألف دولار سنويا في صندوق تعليم ابنه، ويتحمل أي نفقات طبية يتطلبها ابنه.

 

تم الإعلان عن حمل نور الفلاح منذ فترة، وكانت بالفعل في الشهر الثامن، وتستعد لاستقبال طفلها، بعدما بدأتعلاقتهما في أبريل 2022.

كان في الحمل في البداية يشكل صدمة لنجم هوليوود الشهير، لأنه لم يكن يخطط لإنجاب طفل رابع، كما أن ه كان مقتنعا بعدم قدرته على الإنجاب في هذه السن المتأخرة بسبب مشكلات طبية كان ينبغى أن تمنع ذلك. 

ولكن شاءت الأقدار أن ينجب أل باتشينو، وتتعلق روحه بطفله الصغير، بعدما أنجب من قبل ثلاثة أطفال من امرأتين، وعدنا سأله أحد المصورين عن حماسته بهذا الخبر قال:"إنه أمر خاص ومميز جدا..لقد كان دائما كذلك..لدي الكثير من الأطفال..لكن هذا أمر مميز حقا في هذا الوقت".

آل باتشينو لديه ابنه تبلغ من العمر 33 عاما، وتدعى جولي ماري كما سبق له أن أنجب التوأم أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأمريكية بيفرلي دانجيلو.

ألباتشينو جم هوليوود حمل نور الفلاح نجوم هوليوود نور الفلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

التعريفة الجديدة للمواصلات 2023 بعد زيادة أسعار البنزين|أجرة جميع المحافظات والنقل العام

موضوعات متعلقة

اليوم.. طرح فيلم Priscilla للعرض في السينمات العالمية| تعرف على قصته

مسلسل Friends يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس بعد رحيل ماثيو بيري

موعد انضمام أحمد الفيشاوي لتصوير فيلم ولاد رزق 3 | خاص

نقابة الموسيقيين تحذر من التعامل مع محمد عبد السلام

خطيبة ماثيو بيري السابقة: أحببته بعمق وجرحني بشكل لم أعهده من قبل

مروان موسى وأمير عيد.. 25 فنانا عربيا يتضامنون مع فلسطين بأغنية "راجعين"

أول تعليق من رفاق ماثيو بيري في Friends بعد تسليم جثمانه لأسرته

اختار الموت وحيدا بدل وجع الفراق.. كيف تنبأ ماثيو بيري بطريقة رحيله؟

ترشيحاتنا

تصل إلي 45 ٪ .. قناة السويس تمنح تخفيضات رسوم جديدة لسفن الصب .. مستند

2600 فرصة عمل شاغرة.. محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى توظيفي| تفاصيل

طائرة مساعدات بريطانية تصل مصر لدعم غزة

أغلى 5 سيارات في السعودية .. تصل لـ 36 مليون ريال

الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في الدفاع بما يتوافق مع القانون الدولي

احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 أطعمة لمكافحة نقص فيتامين B12

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ