نور الفلاح ولدت.. ألباتشينو يعلن استقبال طفله في عمر 83 عاما

أعلن أل باتشينو استقبال طفله الجديد من صديقته نور الفلاح، وهو في عمر 83 عاما، وهو الطفل الرابع له، وأطلقا عليه اسم رومان باتشينو.

وقال وكيل أل باتشينو في تصريحات له، إنه سعيد باستقبال مولوده الجديد، منذ أيام، ويحاولان حاليا توفير أجواء الراحة له.

تم الإعلان عن حمل نور الفلاح منذ أيام، وكانت بالفعل في الشهر الثامن، وتستعد لاستقبال طفلها، بعدما بدأت علاقتهما في أبريل 2022.

كان في الحمل في البداية يشكل صدمة لنجم هوليوود الشهير، لأنه لم يكن يخطط لإنجاب طفل رابع، كما أنه كان مقتنعا بعدم قدرته على الإنجاب في هذه السن المتأخرة بسبب مشكلات طبية كان ينبغى أن تمنع ذلك.

ولكن شاءت الأقدار أن ينجب أل باتشينو، وتتعلق روحه بطفله الصغير، بعدما أنجب من قبل ثلاثة أطفال من امرأتين، وعدنا سأله أحد المصورين عن حماسته بهذا الخبر قال:"إنه أمر خاص ومميز جدا..لقد كان دائما كذلك..لدي الكثير من الأطفال..لكن هذا أمر مميز حقا في هذا الوقت".

آل باتشينو لديه ابنه تبلغ من العمر 33 عاما، وتدعى جولي ماري كما سبق له أن أنجب التوأم أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأمريكية بيفرلي دانجيلو.

أما نور الفلاح فهي عارضة أزياء، ولدت في الكويت من أب كويتي وأم أمريكية، ولكنها نشأت وترعرعت في الولايات المتحدة.

وسبق لها أن ارتبطت عاطفيا بالموسيقي والمغني البريطاني ميك جاجر عام 2017، ودرست في جامعة جنوب كاليفورنيا، قبل أن تنتقل إلى جامعة كاليفورنيا للحصول على درجة الماجستير في التفلزيون وإنتاج الأفلام.