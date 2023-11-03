ثقافة الأقصر تنظم ندوة عن "فن الكاريكاتير" للفنان عمرو حسن

عقد قصر ثقافة الأقصر ، ندوة فنية عن فن الكاريكاتير، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

الندوة شارك بها الفنان ورسام الكاريكاتير عمرو حسن، وتحدث عن الرسم لايف والتحريك من خلال شاشة عرض أمام الحضور.

أوضح "حسن" قيمة فن الكاريكاتير وتأثيره على جميع الفئات؛ من حيث إلقاء الضوء على قضايا المجتمع، وقدم استعراضا لفن الرسوم المتحركة، وسط تفاعل الحضور وأسئلتهم التي رد عليها مقدما كثيرا من المعلومات الثرية عن هذه الفنون. وذلك بحضور عدد من القيادات الثقافية التنفيذية بالمحافظة.

وعمرو حسن رسام كاريكاتير ومصمم شخصيات كرتونية، وله أكثر من 40 شخصية كرتونية من تصميمه من الحيوانات والطيور والكائنات البحرية، ويعد الوحيد الذي يرسم لايف في العالم بطريقة استثنائية ساحرة، وهو سيناريست ومؤلف ومخرج رسوم، وحاصل على جائزة أفضل رسام كاريكاتير ومصمم شخصيات كرتونية في العالم.

قدمت الندوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ونظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، ومن المقرر أن ينظم الفرع ندوة أخرى للفنان عمرو حسن اليوم الخميس بمستشفى شفاء الأورمان، ويختتم بندوة الأحد المقبل 5 نوفمبر بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.

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