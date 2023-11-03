الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن عدة عمال فلسطينيين في قطاع غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة، الأفراج عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة اعتقلتهم إبان الحرب.

وقال مراسل فلسطين اليوم ، بالإفراج عن عدة مواطنين اعتقلتهم قوات الاحتلال بالضفة الغربية خلال فتره العدوان على قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بقصف إسرائيلي على بلدتي علما الشعب والجبين في جنوب لبنان.

كما استشهد شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.

وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وبارتقاء الشابين العزة والنجار، يرتفع عدد الشهداء منذ الليلة الماضية إلى سبعة.