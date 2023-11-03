أنا آسفة.. إنجي وجدان تعتزل السوشيال ميديا

أعلنت الفنانة إنجى وجدان عن اعتزالها السوشيال ميديا خلال هذه الفترة، وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



وكتبت إنجي وجدان، على صفحتها: “أنا آسفة لكن أنا مضطرة أبعد عن السوشيال ميديا شوية محتاجة بريك اللى محتاجني ضرورى ممكن يبعتلى إيميل”.



أحدث أعمال إنجي وجدان

وتعاقدت إنجي وجدان على بطولة الفيلم الجديد "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023 ومن المقرر أن تبدأ إنجي تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.

فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، إنجي وجدان، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

برنامج يالا نتكلم



إنجي وجدان حققت نجاح ببرنامج «يالا نتكلم» والذي يقدم محتوى من خلال منح الآباء والأمهات نصائح تربوية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين.

برنامج "يالا نتكلم" من ست حلقات مختلفة، يُمكن لجميع أفراد الأسرة مشاهدتها دون قيود، وتصل مدة كل حلقة نحو 20 دقيقة، ويقوم ببطولتها النجم سامح حسين والنجمة إنجي وجدان، بمشاركة الخبيرة نهى أبو ستة، خبيرة التربية والتغذية للأطفال، والتي ستقوم باستضافة عدد من الخبراء، وقادة الرأي لإجراء نقاشات تثقيفية حول موضوع الحلقة، وفريق العمل يتكون من المخرج تامر عشري، والسيناريست عزت أمين، والمنتج مصطفى متولي.