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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متى يجب الذهاب لعلاج تساقط الشعر؟.. انتبهي

تساقط الشعر
تساقط الشعر

يعاني الجميع تقريبًا من تساقط الشعر  بالنسبة للبعض، يكون ذلك مؤقتًا بينما بالنسبة للبعض الآخر هو حالة دائمة يمكن أن يحدث تساقط الشعر بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل الوراثة، أو العمر، أو الإجهاد، أو الحالات الطبية،  تشمل خيارات العلاج الأدوية والعلاجات وزراعة الشعر.

من المهم أن تعرف متى يجب عليك الذهاب لعلاج تساقط الشعر حتى تتمكن من البدء في رؤية التحسينات في صحة شعرك.

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تساقط الشعر: متى يجب عليك رؤية الطبيب؟ نشعر بالذعر بمجرد أن نرى شعرنا يسد مجاري الحمام  ونتساءل على الفور: "هل أفقد الكثير من الشعر؟"؟ كيف نعرف؟ ويمكنك الاعتماد علينا للحصول على المساعدة في هذا الصدد،  في هذه المقالة، سنناقش العلامات المختلفة التي تشير إلى أنك قد تفقد الكثير من الشعر، لذا في المرة القادمة، ستعرف متى يجب عليك استشارة الطبيب، إذا كنت تعاني من تساقط الشعر الزائد، فمن الأفضل زيارة الطبيب أو أخصائي الشعر في أقرب وقت ممكن، سيكون طبيبك قادرًا على تقييم سبب تساقط شعرك والتوصية بأفضل علاج لك.

بشكل عام، إذا كنت تفقد أكثر من 100 خصلة من الشعر يوميًا، فهذا هو الوقت المناسب للتفكير في علاج تساقط الشعر، إذا كانت لديك أي شكوك، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي الشعر لتحديد سبب تساقط شعرك واقتراح أفضل علاج لحالتك المحددة، بالإضافة إلى زيارة الطبيب أو أخصائي الشعر، هناك بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها للمساعدة في تقليل تساقط شعرك، إن اتباع نظام غذائي متوازن وتقليل التوتر وتجنب التصفيف الحراري المفرط يمكن أن يساعد في تقليل تساقط الشعر.


إذا كنت تعاني من أي أعراض أخرى مثل الحكة أو الاحمرار أو التقشر، فمن المهم طلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن، قد تكون هذه الأعراض ناجمة عن حالة كامنة أكثر خطورة ويجب علاجها من قبل الطبيب أو أخصائي علاج الشعر.

في ملاحظة أخيرة... من الأفضل التفكير في علاج تساقط الشعر إذا كنت تفقد أكثر من 100 خصلة من الشعر يوميًا، إذا كنت تعاني من أي أعراض أخرى، فمن المهم طلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن.

المصدر: boldsky

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