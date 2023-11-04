لبشرة صحية ونضرة.. 4 مقشرات وجه طبيعية من مطبخك| تعرفي عليها

مع وجود عدد كبير من منتجات التجميل ومستحضرات التجميل من حولنا، فمن السهل اختيار أساسيات التجميل المتاحة دون وصفة طبية لتلبية متطلبات العناية بالبشرة ولكن مع وجود جميع المواد الكيميائية بداخلها، قد لا تضمن هذه المنتجات تغذية البشرة والعناية بها البديل الصحي لذلك هو استخدام المنتجات الطبيعية والعضوية، خذ مثالاً على ذلك المقشرات المنزلية، إذا كنت ترغبين في إضافة هذا التوهج المشرق إلى وجهك، فيمكنك ببساطة اختيار مقشرات الوجه السهلة التي يمكنك صنعها بنفسك.

لصنع مقشرات الوجه التي يمكنك صنعها بنفسك، تحتاجين فقط إلى جمع بعض المكونات الطبيعية التي قد تكون متوفرة في مطبخك الآن، تساعد مقشرات الوجه الطبيعية على تنظيف وجهك وترطيبه ومكافحة حب الشباب ومحاربة المسام المسدودة وإضفاء ذلك التوهج المشرق.

مقشر الوجه المصنوع من السكر البني مناسب لجميع أنواع البشرة، ويزيل الأوساخ والشوائب. المكونات: 11/2 ملعقة صغيرة سكر بني، 1 ملعقة صغيرة عسل، 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو اللوز، 1 ملعقة صغيرة من زيت الأزهار العطري (الورد، اللافندر، أو أي زيت مفضل لديك). الطريقة: اخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم ضعي المقشر على وجهك، استخدمي حركات دائرية صغيرة وقشريها بلطف. شطف بالماء الفاتر واتركها حتى تجف.

مقشر الوجه بالقهوة وزيت جوز الهند يعمل من أجل: البشرة الحساسة، ويمنع علامات الشيخوخة. المكونات: ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، أو أي زيت (لوز، جوجوبا، زيتون) من اختيارك. الطريقة: قومي بخلط المكونين السابقين للحصول على عجينة خشنة. ضعي المقشر على وجهك أو جسمك. اغسليه بالماء الدافئ أو الفاتر. اتركها حتى تجف.

مقشر الوجه بالصبار والأرز المطحون يعمل على: البشرة الحساسة للغاية، تنظيف البشرة. المكونات: نصف كوب من الأرز المطحون، ملعقتان صغيرتان من سائل الصبار الطازج، ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند، وأوراق الشاي الأخضر (اختياري). الطريقة: اخلطي المكونات جيداً، ثم ضعيها على الوجه بلطف. دلكي البشرة واتركي المقشر يعمل لمدة 5-10 دقائق على الأقل. اغسلي المقشر بالماء الفاتر. جفف الجلد بالتربيت. تجنب استخدام الصابون أو غسول الوجه لإزالة المقشر.

يعمل مقشر الوجه المصنوع من دقيق اللوز والكركم على: أنواع البشرة المختلطة، ويرطب البشرة، ويزيل الجلد الميت والشوائب، ويضفي توهجًا مشعًا. المقادير: 1/2 كوب دقيق اللوز، 1/2 ملعقة كبيرة مسحوق الكركم، 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة، 1 ملعقة كبيرة عسل، 1/2 ملعقة صغيرة زيت اللوز. الطريقة: نحضر وعاء ونخلط جميع المكونات للحصول على عجينة. استخدمي المقشر على وجهك وجسمك. قم بالتدليك بلطف واترك المقشر يعمل على حل مشاكل الجلد والجلد. قم بإزالة المقشر باستخدام الماء البارد أو الفاتر. اتركها حتى تجف.