حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

حرصت عارضة الأزياء جورجنيا صديقة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت جورجينا في الصور بإطلالة ملفتة كعادتها، حيث ارتدت تي شيرت رياضي أصفر اللون مع بنطلون جينز فاتح اللون مما كشف عن قوامها المثالي.

انتعلت جورجينا بوت طويل يصل إلي حدود الركبة مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون اللبني، ولفتت الأنظار بحزام حول الخصر من دار الأزياء العالمية Dior، وقد بلغ سعره 894 دولار أمريكي مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.