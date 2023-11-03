بسام راضى يشرح للمنظمات الأممية بروما جهود مصر المتعلقة بفتح معبر رفح

استعرض بسام راضي، سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة فى روما، الجهود المتخصصة فى تقديم المساعدات الانسانية والغذائية وجهود الدولة المصرية المتعلقة بفتح معبر رفح.

وشرح بسام راضي الاستعدادات الجارية من جانب كافة الجهات المعنية المصرية المتعلقة بالتجهيزات الطبية لاستقبال وعلاج الحالات المرضية الطارئة من أبناء الشعب الفلسطيني الجرحى ضحايا القصف الاسرائيلي لقطاع غزة، وكذلك من الرعايا الاجانب بما في ذلك تقديم الاسعافات الأولية للوافدين وتوفير عربات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة، فضلاً عن تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالى ٧٠٠٠ مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من ٦٠ دولة.