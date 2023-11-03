السترة لا تحمينا.. مراسل فلسطيني ينهار باكيا بعد مصرع زميله

المراسل سلمان البشير يبكي على الهواء مباشرة بعد مصرع زميله في غارة إسرائيلية على غزة، ويقول: "هذه الخوذة والسترة لا تحمياننا".

وفي مداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، يظهر مراسل تلفزيون فلسطين من غزة، سلمان البشير، وهو منهار بالبكاء بعد مصرع زميله محمد أبو حطب وعدد من أفراد أسرته (أي أسرة محمد أبو حطب) بغارة إسرائيلية قبل المداخلة بقليل.

ويقول البشير في المداخلة إن لا حماية للصحفيين على الإطلاق، ويخلع خوذته وسترته الواقية التي تدل على أنه صحافي، قائلًا إن تلك لا تحميه من القصف الإسرائيلي.

وتظهر في المداخلة أيضا مقدمة النشرة في تلفزيون فلسطين ضحى الشامي وهي تبكي.

