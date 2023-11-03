أخبار التعليم .. جامعة المنيا: التوسع في خدمات التكافل الطلابي وإنشاء مبان بمستشفى القلب.. لتنشيط الذاكرة.. أستاذ مناعة يقدم نصائح مهمة قبل انطلاق الامتحانات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مواصفات ورقة امتحان منتصف الفصل الدراسي في علوم عين شمس

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول تبدأ مع الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الاول.

إقبال من طلاب جامعة بدر على التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم والبحث العلمى الأسبق، أن طلاب جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، ضربوا أروع الأمثلة فى العطاء والتفانى والإيمان بالقضية الفلسطينية، حيث نظمت إدارة رعاية الطلاب والأنشطة المركزية بالجامعة حملة للتبرع بالدم وأقبل عليها جميع طلاب الكليات فى الجامعة بأعداد كبيرة، وجاءت تلك الحملة بالتعاون مع "المركز الإقليمى لنقل الدم فى محافظة الشرقية، موضحاً أن تلك الحملة تُعد عملاً إنسانياً نبيلاً يساهم فى إنقاذ حياة الألآف من أشقائنا بقطاع غزة الذين هم فى أمسّ الحاجة لنقل الدم بسبب العدوان الغاشم من المحتل لأراضيهم وهو: "الكيان الصهيونى".

جامعة المنيا: التوسع بخدمات التكافل الطلابي وإنشاء مبان بمستشفى القلب

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

نصائح للطلاب.. للإجابة بشكل صحيح في امتحانات البابل شيت بالجامعات

تعتمد العديد من الجامعات المصرية على امتحانات البابل شيت وهو نظام ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى طريقة تصحيح البابل شيت تتم إلكترونيًا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.

السيد قنديل: نعمل على إنشاء نادي رياضي خاص بجامعة حلوان

وقع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري، يمثله المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي.

تعليم الوادي الجديد: إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكيليت

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنها كانت صاحبة الريادة فى تطبيق تجربة البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية العام الماضي والتى نجحت بنسبة 100% ولم يتم رصد أية شكاوى من الامتحانات وهى التجربة التى أشاد بها وزير التربية والتعليم الفني وقدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية لأول مرة، مؤكدة على استمرار تطبيق تجربة البوكليت خلال امتحانات العام الدراسي الحالى.



لتنشيط الذاكرة.. أستاذ مناعة يقدم نصائح مهمة قبل انطلاق الامتحانات

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول تقترب ، مع حلول شهر نوفمبر ؛ ويستعد طلاب الجامعات والمدارس لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول ، وهناك الكثير من الطلاب لم يستعدوا لها.