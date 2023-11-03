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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد: إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكيليت

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم


أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنها كانت صاحبة الريادة فى تطبيق تجربة البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية العام الماضي والتى نجحت بنسبة 100% ولم يتم رصد أية شكاوى من الامتحانات وهى التجربة التى أشاد بها وزير التربية والتعليم الفني وقدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية لأول مرة، مؤكدة على استمرار تطبيق تجربة البوكليت خلال امتحانات العام الدراسي الحالى.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شهدوا مؤخرا فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة الوادى الجديد بشأن تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسى بالمحافظة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالى هو جيل رقمى، لذا اتجهت الوزارة إلى دمج التحول الرقمي في التعليم وإعادة النظر في المناهج الدراسية؛ لتراعي نواتج التعلم ومواصفات الخريجين في ظل التحول الرقمي ولتواكب التطور العالمي، بحيث يشارك المعلم والمتعلم في إعداد المواد التعليمية وأن يقود المعلم العملية التعليمية، وكل ذلك يتم في مبنى مدرسي ذكي مرن متعدد الأغراض.

ووجه الدكتور رضا حجازي عدة رسائل، حيث توجه بالشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد على جهودها المتميزة فى تطوير وخدمة العملية التعليمية بالمحافظة٠

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