أصحاب القرار| حسن نصر الله يكشف دور إيران في معركة طوفان الأقصى

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ان ما حصل في طوفان الأقصى يؤكد أن إيران لا تمارس أي وصاية على الاطلاق على فصائل المقاومة وأصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة ومجاهدوها.

وشدد نصر الله في كلمته علي ان العمل الكبير والعظيم في طوفان الأقصى أدى الى حدوث زلزال على مستوى الكيان الصهيوني له تداعيات وجودية واستراتيجية وستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان

وبين نصر الله أن اهم ما فعلته طوفان الاقصي انها كشفت الضعف والوهن والهزال وان اسرائيل بالفعل اوهن من بيت العنكبوت

وأوضح انه مهما فعلت حكومة العدو لن تستطيع ان تغير من اثار طوفان الاقصى على هذا الكيان ومستقبله

نصر الله : المعركة فلسطينية بالكامل

وأتم نصر الله : معركة طوفان الأقصى وعدم علم أحد فيها تثبت ان هذه المعركة فلسطينية بالكامل من أجل شعب فلسطين وقضاياه وليس لها علاقة بأي ملف أقليمي ودولي