مصطفى بكري: لن يبقى للفلسطينيين سوى صمودهم وصبرهم أمام وحشية الاحتلال

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن استهداف المستشفيات والقطاع الطبي في غزة؛ يؤكد أننا نتجه إلى كارثة رهيبة، ومجزرة حقيقية، برؤية أمريكية.

وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أن الفلسطينيين لن يبقى لهم سوى صمودهم وصبرهم أمام الوحشية التي يمارسها المحتل الإسرائيلي.

فتح جبهة أخرى

وأضاف بكري،: إسرائيل لا تستطيع ولا ترغب في فتح جبهة أخرى مع حزب الله.

وأشار بكري إلى أن حسن نصر الله، أكد أن طوفان الأقصى هي عملية فلسطينية خالصة، ولا علم لإيران بما حدث من قبل المقاومة، وهذه رسالة أن التصعيد قائم حسب الموقف في غزة.