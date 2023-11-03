لبنان .. قصف إسرائيلي يستهدف أطراف عيناتا وعيترون

أفادت قناة الميادين بوقوع قصف إسرائيلي يستهدف أطراف عيناتا وعيترون اللبنانية.

كان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق أن عناصره استهدفت ظهر اليوم تجمعاً لجنود ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.‏

وكان الحزب في وقت سابق قد نعي استشهاد عنصرين سقطا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان ليرتفع عدد الشهداء إلى 51.

ووجه حزب الله اللبناني نداءا عاجلا إلى سكان البلدات الجنوبية بعدم المرور على طريق كفركلا والعديسة ومركبا بسبب خطورة القصف.

فيما هاجمت عناصر من الحزب مقر قيادة كتيبة الإحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة في وقت سابق بواسطة مسيرتين هجوميتين



وأشار الحزب في بيان له أن الطائرتين المسيرتين محملتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل ثكنة زبدين.