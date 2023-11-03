بحضور مصر.. اجتماع عاجل لوزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة

أعلن الناطق الرسمي باسم ‎وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، انعقاد اجتماع تنسيقي في سياق الجهود المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على ‎غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وبحسب بيان الخارجية الأردنية؛ فإن الاجتماع سيعقد بمشاركة رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية ‎السعودية، ودولة ‎قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر البيان الأردني أن غدا السبت هو موعد انعقاد الاجتماع التنسيقي، بجانب عقد الوزراء المشاركون في الاجتماع بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن