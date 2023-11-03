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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

50 ضحية .. جريمة جديدة للاحتلال في مدرسة للنازحين بـ غزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وذكرت وكالة صفا الفلسطينة، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط 50 شهيدا وجريحا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى في مستشفي الشفاء، أسفر عن سقوط 60 شخصا ما بين جرحي وشهداء، مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وبين أن سيارات الإسعاف كانت تجلي جرحى إلى معبر رفح وأبلغنا الصليب الأحمر الدولي بذلك.

ولفت إلى أنه تم إبلاغ الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى، لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم، مشددا على أن الاحتلال تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج، وتعمد استهدافهم.

ونوه بأن القصف أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء؛ جراء استهداف الاحتلال لسيارات إسعاف في أكثر من موقع، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية آمنة لخروج الجرحى للعلاج في الخارج.

الاحتلال نازحين

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