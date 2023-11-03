لازم يمشي | نجم الزمالك السابق: أوسوريو مدير فني فاشل بكل المقاييس

انتقد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي للزمالك واصفا إياه بـ المدرب الفاشل.

وكتب احمد دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "احترامي لشخصك لكن زهقت من الكلام عنك مدير فني فاشل بكل المقاييس كل شوية اكتب بوست اقول لازم يمشي ومحدش عايز يسمع كلامي ؟!"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.