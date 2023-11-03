بحرا وجوا.. المقاومة الفلسطينية تتسلل إلى مستوطنة زكيم

أفادت وكالة معا الإخبارية بتسلل مقاومين إلى مستوطنة زكيم، وذلك بواسطة غواصين وطائرات تحمل مقاومين.

وقصفت كتائب القسام مدينة تل أبيب في وقت سابق ب 3 صواريخ ردا علي استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنين بحسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا الفلسطينية.

كما أشارت الصحيفة إلى سماع إطلاق نار متتال يستهدف معسكر "كرني شمرون" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

فيما استهدفت سرايا القدس مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى في مستشفى الشفاء أسفر عن سقوط 60 شخص ما بين جرحى وشهداء، مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ولفت إلى أنه تم إبلاغ الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم.