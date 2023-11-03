شاهد.. أول تعليق من أوسوريو عقب خسارة الزمالك أمام زد

علق، خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك علي خسارة الفريق امام زد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأكد أوسوريو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "بعتذر للجماهير على الهزيمة أمام نادي زد، مش من الطبيعي أن الفريق يخسر مباراتين متتاليتين، المباراة كانت صعبة أمام فريق لديه فكر كبير.

وأضاف:" أن هناك 3 لاعبين كان المفروض أنهم يتواجدوا في المباراة لكنهم استبعدوا لأسباب خاصة".

وأشار، الفريق أمام نادي زد أتيحت له أكثر من فرصة خلال مجريات الشوط الأول، وكان هناك انفراد لسيف الدين الجزيري لكنه لم ينجح في تسجيل الكرة داخل الشباك.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.