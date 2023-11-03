المفتى: الوعي الديني لدى كثير من الأمة يتعرض للتزييف

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن تزييف الوعي وتضليل العقل أخطر على الشباب من جميع مُغيِّبات العقل ومُذهِبَات الفهم، معقبا:" الوعي الديني لدى كثير من الأمة يتعرض للتزييف".

وتابع شوقي علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، هذا هو ما يعلمه أعداء الأمة وأعداء البشرية من حماة التطرف والإرهاب فيستخدمونهم بابًا لتسريب أفكارهم ومِعوَلًا لهدم أساس الأمة وبنائها.

عنصر دمار

وأشار المفتى إلى أن الفتوى هي عنصر أمان وعنصر دمار في نفس الوقت، فالمجتمع لا يستقر إلا بالفتاوى الرشيدة،ويجب أن تَبني المجتمع ولا تهدمه.

وأضاف: دار الإفتاء استشعرت خطر الفتاوى الشاذة والمضللة على الأمة فأنشأت في 2014 مرصد 'الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة.