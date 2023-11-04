فضل الصدقة وكيف يصل ثوابها للميت؟ .. الإفتاء تجيب

فضل الصدقة.. كيف يصل ثوابها للميت؟ أسئلة وردت إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ما فضل الصدقة ؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المتصدق ينال هذا الثواب أصالة لنفسه، فالله تبارك وتعالى يتقبل منه صدقته وينميها له حتى يوم القيامة فيجدها مثل الجبل".

وتابع وسام من خلال البث المباشر: إن للموهوب أيضا مثل الثواب من غير أن يؤثر أحدهما على الآخر، فينال كل منهما الأجر وتظل هذه الصدقة في ميزان حسناته وينميها الله تعالى له فتكون كالجبل وهو من كرم المولى تبارك وتعالى على الأمة المحمدية والتي اختصت بها دون سائر الأمم.