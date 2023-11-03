الأمين العام لدور الإفتاء العالمية يدين قصف الاحتلال مدخل مستشفى الشفاء في غزة

أدان الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، استهداف الكيان الإسرائيلي المحتل، قافلة الإسعافات المتجهة إلى معبر رفح في أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجله الإجرامي.

وأكد نجم– في بيان له- أن صمت منظمات المجتمع الدولي يجعله مشاركا في استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإجرامية التي تستهدف المدنيين والأطفال والمنشآت المدنية والطبية دون رادع.

وجدد نجم، نداءه إلى عقلاء العالم، بأن يتدخلوا؛ لوقف هذا العدوان الغاشم، والعقاب الجماعي الذي لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا، في تجاهل واضح للقوانين الدولية ومخالفة للمبادئ الإنسانية.